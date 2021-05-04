Erzurumspor galibiyetinin ardından Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

İşte o sözler:

"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum. Takımım iştahı tek kelimeyle mükemmel fakat, baktığımızda rakipler farklı kazanıyor. Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek, bu gerçek.

Benim oyun anlayışımda, futbola bakışımda bu böyle. Bir oyun inşa etmek kolay değil, oyunu inşa ederken kazanmak da önemli. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor. Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. Bugünkü oyun skorla birleştiğinde özellikle ilk yarıda memnun edici ama 2. yarıda rakibe 4 net pozisyon verdik, bunlar olumsuz görüntülerdi. Kazanmak güzel, yola devam edeceğiz, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonra da iyi olacak.

Önümüzde 3 tane önemli maç var, hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanma ki beni futbolun içinden gelenler anlayacaktır, kolay değil. 4. maçı üst üste kazandık. Enerji, arzu için teşekkür ederim.

Bu senenin ilk yarı performansı olarak hem gol beklentisi hem pas sayısı olarak rekor olabilir diye düşünüyorum. Oyunun gelişmesi gereken noktalarının farkında olduğumuzu söylemek istiyorum. Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken, oyuncularım da kazanacak enerjiyi gösteriyor. Şu anda ikisi bir arada gelişiyor. Sonuç itibarıyla kazanmak güzel. Herkesin enerjisi içeriye kattığı sinerji bizim için önemli.

Buranın bize vermiş olduğu heyecan duygusu bambaşka. Ben bunu arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Buranın kalemiz olduğunu söyledim. Oyunu istekli ve coşkulu oynadıklarında ben de taraftarımız gibi onları keyifle izliyorum. Onları bu oyuna ikna etme süremizi biraz daha kısalttık. Oyuncularımız erkenden ikna oldu, keyif alıp keyif verdiler. Bazı şeylerin değişmekte, gelişmekte olduğunu insanların söylemesi bizim için mutluluk verici.

DERBİDEN ÇIKACAK HER SONUÇ BİZİ İLGİLENDİRİYOR

Bizim motive olduğumuz bu sene. Hedeflerimiz bitmedi. Sonuna kadar kovalayacağız ve iyi olacağına inancım tam. Derbiden çıkacak her sonucun bizi ilgilendirdiği gerçeğini düşünüyorum ama bizim ne yaptığımızın daha değerli olduğunu söylemek istiyorum. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Herkes artık ligin sonuna gelindiğinin farkında. Her rakibe saygı duyuyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz ama bizim ne yapacağımızın çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz."