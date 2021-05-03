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CANLI I Fenerbahçe BB Erzurumspor canlı anlatım izle! Zirve yolunda kritik maç

'in 39. haftasında ile BB karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Fenerbahçe, düşme hattından kurtulma mücadesi veren Erzurumspor'dan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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CANLI I Fenerbahçe BB Erzurumspor canlı anlatım izle! Zirve yolunda kritik maç

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile BB kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.

KRİTİK İSİMLER SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

FENER HİÇ YENİLMEDİ

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda 'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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