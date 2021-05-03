CANLI I Fenerbahçe BB Erzurumspor canlı anlatım izle! Zirve yolunda kritik maç

KRİTİK İSİMLER SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

FENER HİÇ YENİLMEDİ

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.