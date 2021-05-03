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Canlı I Gaziantep FK-Sivasspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 39. haftasında ve karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ilk 5'e girmek ve Avrupa bileti almak istiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Canlı I Gaziantep FK-Sivasspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay - Ertuğrul Ersoy, Miranda, Toşca - Ołkowski, Mirallas, Rashid, Maxim, Güray - Kenan Özer, Muhammet Demir

Sivasspor: Ali Vural - Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Uğur Çiftçi - Robin - Erdoğan, Fajr, Hakan Arslan, Gradel - Kayode

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