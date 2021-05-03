Canlı I Gaziantep FK-Sivasspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ilk 5'e girmek ve Avrupa bileti almak istiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay - Ertuğrul Ersoy, Miranda, Toşca - Ołkowski, Mirallas, Rashid, Maxim, Güray - Kenan Özer, Muhammet Demir
Sivasspor: Ali Vural - Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Uğur Çiftçi - Robin - Erdoğan, Fajr, Hakan Arslan, Gradel - Kayode