Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike
Ligde aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşan ve büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 4 puan alması durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek Kartal'ın kaderi Chelsea, Paris Saint Germain, Manchester City ve Real Madrid'in elinde. İşte detaylar...
Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ancak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.
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Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.
ÖN ELEME OYNAMAK ZORUNDA KALACAK
Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.
İŞTE SON DURUM
Yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham'ın takibinde bulunuyor.
Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan PSG'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da Beşiktaş ön eleme oynamak zorunda kalacak.
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