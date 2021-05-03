Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

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Yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham'ın takibinde bulunuyor.

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan PSG'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da Beşiktaş ön eleme oynamak zorunda kalacak.