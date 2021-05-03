03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

Ligde aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşan ve büyük bir avantaj yakalayan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 4 puan alması durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek Kartal'ın kaderi Chelsea, , Manchester City ve 'in elinde. İşte detaylar...

SPOR
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
ABONE OL
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 7 gol atarak mağlup eden lider mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.

Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak 'ne katılacak. Ancak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.

DİREKT KATILIM OLMAYABİLİR

Şampiyonlar Ligi'nin 'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.

ÖN ELEME OYNAMAK ZORUNDA KALACAK

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.

İŞTE SON DURUM

Yarı final ilk maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki 'ın takibinde bulunuyor.

, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan PSG'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da Beşiktaş ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Fenerbahçe BB Erzurumspor canlı anlatım izle! FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM İZLE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA