Başakşehir geriden geldi! Başakşehir 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 63. dakikada Aleksic ve 88. dakika Fernandes kaydetti.



Konuk takımın golü ise 15. dakikada Paintsil'den geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir 43 puana yükselirken, Ankaragücü 38 puanda kaldı.

FENER'İ AĞIRLAYACAK



Süper Lig'in 40. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ortasına ceza alanı içinde Kulusic vurdu. Top, Boli Bolingoli'nin eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak VAR'da pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.



15. dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasına Alper Potuk vurdu. Top direkten oyun alanına döndü. Paintsil dönen topu alıp düzelterek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0



21. dakikada Pinto'nun savunma arkasına gönderdiği pası Paintsil aldı. Paintsil, pasını yay üzerindeki Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in uzak direğe yaptığı vuruşta top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarparak kornere çıktı.



25. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Chadli vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

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