03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Transferin gözde oyuncusu Salih Uçan'a büyük şok! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Transferin gözde oyuncusu Salih Uçan'a büyük şok! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 39'uncu haftasında 'nın 'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında sakatlanan Alanyasporlu futbolcu , oyuna devam edemedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Transferin gözde oyuncusu Salih Uçan'a büyük şok! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4'üncü hakem Emre Kargın'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA