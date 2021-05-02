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Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Manchester United-Liverpool maçının başlama saati, Old Trafford'daki taraftar protestoları nedeniyle ertelendi. Maçı takip etmek isteyenler ilk düdüğün çalacağı saati merak ediyor. İşte, Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester United-Liverpool maçının başlama saati, Old Trafford'daki taraftar protestoları nedeniyle ertelendi. Maçın başlama tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, "" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı 'in, Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.

'de benzer eylemler, hafta içi boyunca ve kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de ve Arsenal'de 'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, ve 'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

, , ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

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