Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester United-Liverpool maçının başlama saati, Old Trafford'daki taraftar protestoları nedeniyle ertelendi. Maçın başlama tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.