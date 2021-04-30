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Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini ödedi mi? Zamalek'ten flaş açıklama

'ın devre arası transfer döneminde 'ten 1.5 yıllığına kiraladığı , ligte attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2 milyon Dolar'a kiralanan ve 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki forvet için kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini ödedi mi? Zamalek'ten flaş açıklama

'ın ara transfer döneminde 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı hakkında yeni bir açıklama geldi.

Ligi ekibinin yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüz 'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.

Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "Galatasaray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.

Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.

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