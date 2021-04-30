Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini ödedi mi? Zamalek'ten flaş açıklama
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, ligte attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2 milyon Dolar'a kiralanan ve 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki forvet için Mısır kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında yeni bir açıklama geldi.
Mısır Ligi ekibinin yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüz Mustafa Muhammed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.
Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "Galatasaray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.
Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.
23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
- KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...
- Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
- Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...
- Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...
- Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...
- "Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...
- Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?
- ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu ay hesaplara yatıyor! Emekliye 1.100 TL! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...