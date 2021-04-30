Premier Lig'de gündem oruç düzenlemesi!
Premier Lig'deki Leicester City ile Crystal Palace maçında Fofana ve Kouyate'nin oruçlarını açmasına izin verilmesi üzerine 'oruç düzenlemesi' gündeme geldi. İngiltere'de oruç tutan oyuncular için yasal düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.
İngiltere Premier Lig'de ramazan ayı dolayısıyla Müslüman oyuncuların maç sırasında oruçlarını açmasını kolaylaştıracak bir uygulamaya gidilmesi gündeme geldi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, hafta başında Leicester City ile Crystal Palace arasında oynanan maç sırasında Wesley Fofana ve Cheikhou Kouyate'nin oruçlarını açmasına izin verilmesi, ülke futbolunda bu yönde bir yasal düzenlemeye gidilmesini gündeme getirdi.
Buna göre lig yönetimi, ramazan ayı boyunca oynanan akşam karşılaşmalarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, maç öncesi takım kaptanlarını bilgilendirerek yetki vermeyi planlıyor.
Söz konusu maç sırasında Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita, iki oyuncunun oruçlarını açabilmesi için kale vuruşunu geciktirmişti.
Karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Leicester Cityli Fofana, "Crystal Palace'a, Premier Lig'e ve Vicente Guaita'ya maç sırasında orucumu açmama izin verdikleri için teşekkür etmek istedim. Futbolu harika yapan şey bu." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
- KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...
- Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
- Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...
- Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...
- Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...
- "Heybeti şaşırttı, ölümün nefesini hissetti" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Korkunun ayak sesleri...
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yaş grupları...
- Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?
- ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu ay hesaplara yatıyor! Emekliye 1.100 TL! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...