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Son dakika | Galatasaray'da zorunlu ayrılık! Yönetim iki ismi belirledi

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı yönetim, ile yaptığı anlaşma ve pandemi döneminin mali gerçeklerini göz önüne alarak gelecek sezonda önemli yıldızlarını kaybedecek.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika | Galatasaray'da zorunlu ayrılık! Yönetim iki ismi belirledi

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor. Yeni sezona kadar 300 milyon TL'lik sıcak para ihtiyacı bulunan kulübün en çok zorlayacak olansa futbol takımının bütçesi…

Hürriyet'in haberine göre; Mevcut yönetimin 55 milyon euroya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.

BANKALARA İKİ YIL FAİZ ÖDEMESİ YOK AMA...
Bunun en büyük nedeni ise ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan , kendi gelirleriyle gemisini yürütecek. Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında da Galatasaray yönetiminin maliyeti 40 milyon euroya düşürmesinden başka seçenek görünmüyor. Bu gerçek artık yönetim ve camiasında yüksek sesle konuşulmaya başlanırken iki isim gözden çıkarılmış durumda.

RADAMEL FALCAO VE FEGHOULİ YOLCU
Galatasaray'da bütçe küçülmesi adına ve ile yolların ayrılması bekleniyor. İki futbolcunun kulübü yıllık maliyetleri vergileri ile birlikte yaklaşık 10 milyon euro...

Falcao 5 milyon euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin euro yıllık garanti ücret alıyor. Bu sezon vasatı aşamayan iki yıldızın gönderilmesi gerektiği camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle son haftalarda performansı iyice düşen, 'in çoğunlukla yedek tuttuğu Feghouli'nin gitmesi bekleniyor.

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