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Son dakika Beşiktaş haberi! Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

'in 39. haftasında yarın Atakaş 'u konuk edecek lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan , kadroya dahil edildi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika Beşiktaş haberi! Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ile 'in yanı sıra ve , kamp kadrosuna alınmadı.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

, , , , , Fabrice N'Sakala, , , , Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.

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