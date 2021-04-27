Son dakika | Trabzonspor'dan Gervinho hamlesi! İlk temas kuruldu

İKİ KULÜPLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Serie A'da kalması mucize olan Parma'nın 7 milyon euroyu bulması zor gözüküyor. Bordo-Mavililer gelişmeleri yakından takip ederken, eğer Parma opsiyonu kullanırsa, Cornelius oradan kiralanacak çünkü oyuncu alt ligde oynamak istemiyor. Diğer ihtimalde ise Atalanta kulübüyle temaslar sıklaştırılacak. Vitor Hugo transferindeki gibi uzun vadeli bir ödeme planıyla bonservis alınacak.

GERVİNHO'DAN YEŞİL IŞIK

Fırtına'nın İtalya'daki büyük hedefi ise Gervinho... Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı. Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho'nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.