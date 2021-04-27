Son dakika | Trabzonspor'dan Gervinho hamlesi! İlk temas kuruldu
Trabzonspor transfer haberleri son dakika... Sağ bek Bruno Peres ve Kasımpaşa’dan Fode Koita ile büyük oranda anlaşan Fırtına, İtalya pazarına açıldı. Karadeniz ekibinin Çizme’deki büyük hedefi; Gervinho. İtalyan basınına göre Parma’dan ayrılmaya hazırlanan Fildişili yıldızla ilk temas kuruldu.
Yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan ve şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor büyük oynuyor... İlk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Fode Koita'yla da anlaştı. Bir sürpriz yaşanmaması halinde iki ismin de Haziran ayında resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.
CORNELİUS'UN OPSİYONU VAR
Peres transferiyle İtalya pazarına giren Fırtına, hız kesmeden Çizme'de görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius konusunda ciddi adımlar atan Trabzonspor Yönetimi, 28 yaşındaki Danimarkalı santforu iknaya yakın. Esas problem ise bonservis detayı. Öyle ki Atalanta'nın Parma'ya kiraladığı Cornelius'un 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Ancak Parma küme düşüyor.
İKİ KULÜPLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR
Serie A'da kalması mucize olan Parma'nın 7 milyon euroyu bulması zor gözüküyor. Bordo-Mavililer gelişmeleri yakından takip ederken, eğer Parma opsiyonu kullanırsa, Cornelius oradan kiralanacak çünkü oyuncu alt ligde oynamak istemiyor. Diğer ihtimalde ise Atalanta kulübüyle temaslar sıklaştırılacak. Vitor Hugo transferindeki gibi uzun vadeli bir ödeme planıyla bonservis alınacak.
GERVİNHO'DAN YEŞİL IŞIK
Fırtına'nın İtalya'daki büyük hedefi ise Gervinho... Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı. Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho'nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.
45 MİLYON EUROLUK ADAM
Arsenal, Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Gervinho için bugüne kadar toplam 45 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Belçika'da yıldızını parlatıp 2007'de 650 bin euroluk bedelle Le Mans'ın yolunu tutan Fildişili hücumcu, devamında 6.5 milyon euroya Lille'e transfer oldu. Lille'de sezonun oyuncusu seçilip, 2 senede 2 de kupa kaldıran Gervinho, 2010 ve 2011'de ülkesinde de en kıymetli futbolcu ödülüne layık görüldü. 2011'in yazında 12 milyon euro karşılığında Arsenal'e giden Gervinho'yu; 2013'te 8 milyon euro ödeyerek Roma aldı. 2.5 sene Roma'da kaldıktan sonra China Fortune, Gervinho için adeta bir serveti gözden çıkardı. Çin kulübü, Roma'ya 18 milyon euro bonservis bedeli verirken, Gervinho'yla da senelik 8 milyon euro maaşa anlaştı. 2.5 sezonluk Çin macerasının ardından Avrupa'ya dönen 33 yaşındaki yıldız, Parma'da takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.
MENAJERLERDEN SIMY ÖNERİSİ
İtalya pazarına giriş yapan Trabzonspor'a, menajerler de oyuncu önermeye başladı... Bu isimlerden biri; Simy... Seria'da son sıraya demir atan Crotone'nin forveti, çıktığı 33 maçta 19 gollük müthiş bir performans ortaya koydu. İtalya'da gol krallığı yarışı veren 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 1.98 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Simy, Bordo-Mavili kulübe menajerler tarafından teklif edilmesine rağmen transferi pek kolay değil. Crotone kulübü, kariyer sezonunu geçiren oyuncusu için 6 milyon euro civarı bir bonservis talep ediyor. Simy'nin Avrupa'dan başka talipleri de bulunuyor.
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