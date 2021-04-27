Bayern Münih’te kan değişikliği! Nagelsmann 1 Temmuz'da göreve başlayacak

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih'e transfer edilen Nagelsmann'ın 1 Temmuz'da göreve başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki teknik direktörün 2025-2026 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Bayern Münih Başkanı Hebert Hainer, Nageslmann'ın yeni teknik direktörler jenerasyonunu temsil ettiğine işaret ederek, "Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann ile son yılların büyük başarılarını yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Kahn da, 5 yıllık sözleşmenin Nagelsmann'ın Bayern Münih ile ne kadar özdeşleştiğini gösterdiğini belirterek, Bayern Münih'in sportif geleceğinin Nageslmann ile başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca mevcut teknik direktör Hansi Flick'in 30 Haziran 2023'e kadar süren sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle feshedileceği bildirildi.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in Nageslmann için Leipzig'e özel ödemeler dahil 25 milyon avroya çıkacak bir transfer bedeli havale ettiği belirtildi.

Bavyera doğumlu olan Nagelsmann 2016'da Hoffenheim takımının başına geçerek Bundesliga'da en genç teknik direktör unvanını almıştı.

2019-2020 sezonun başından itibaren Leipzig'i çalıştırmaya başlayan genç teknik direktör geçen sezon Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.