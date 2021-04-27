Son dakika Beşiktaş haberleri | Atiba ve Larin'den haber var! Rize maçında oynayacaklar mı?

Siyah-Beyazlılar'da 1 günlük ara sonrasında Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıkları dün yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Güne ısınma koşularıyla başlayan yıldızlar, ardından pas antrenmanı, ayak tenisi, yarı sahada çift kale maç ve şut idmanıyla çalışmayı tamamladı. Sol bacak alt adale grubunda ağrı hissettiği için Kayserispor mücadelesinde forma giymeyen Atiba Hutchinson, kısa bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

TAMAMINDA YER ALDI

Dünkü idmanın tamamında yer alan Kanadalı futbolcu, yarın akşam Çaykur Rizespor'la oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerine dönecek. Adale sakatlığı sebebiyle Kayseri maçında riske edilmeyen Cyle Larin de dün sahaya indi. Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarına başladı. Yarınki mücadele için bugün öğleden sonra Rize'ye hareket edecek Kara Kartal'da Larin'in durumu bugünkü idmanda belli olacak. Başarılı futbolcu eğer bugün takımla çalışırsa Rize kafilesine dahil edilecek.

İDMANIN YILDIZI WELİNTON

Sarı kart cezası sebebiyle Kara Kartal'ın Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Welinton, yarın akşam Çaykur Rizespor'la oynayacakları mücadelede ilk 11'deki yerine geri dönecek. Dünkü antrenmanda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Brezilyalı savunmacı, idmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.