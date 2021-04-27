Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif çıktı

İşte yapılan açıklama: "Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."