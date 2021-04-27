27 Nisan 2021, Salı
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Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, pazartesi yapılan testlerin ardından üç futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif çıktı

İşte yapılan açıklama: "Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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