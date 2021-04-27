Son dakika | Burak Yılmaz Galatasaray'a geri mi dönecek? Flaş iddia

Sinan Engin Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı.

Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

FRANSA'DA MANŞETLERDE

Lyon karşısında 2-0 geriye düşen takımına 2 gol, 1 asistle galibiyeti getiren ve Lille'i liderlikte tutan Burak Yılmaz Fransa spor basınında manşetlere taşındı.

L'Equipe: "Lyon karşısında parıldayan Kral Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı."



RMC Sport: "Burak ve Lille şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Lille, yarışta kontrolü yeniden devraldı."