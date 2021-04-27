Galatasaray tesislerine silahlı baskın! Zorla içeri girdiler

Araziye dökülen 2 kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreç de vakit kaybedilmeden başladı. Mustafa Cengiz lansmanda madenci ile asla görüşmediklerini belirtirken "Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu" demişti.