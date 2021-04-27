Galatasaray tesislerine silahlı baskın! Zorla içeri girdiler
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın Kemerburgaz arazisinde şoke eden olay meydana geldi. 3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanan ve mart sonu maden firmasını tahliye ettiren sarı kırmızılılar yeni tesislerinin lansamınını yaptıktan 17 gün sonra maden firmasına bağlı silahlı bir grubun saldırsına uğradı. Tesislere baskın gerçekleştiren silahlı grup araziye iki kamyon dolusu hafriyat döktü.
Galatasaray, 24 Nisan 2021 Cumartesi, Antalya'da lig yarışında kritik bir sınava çıkarken aynı gün sarı kırmızılıların Kemerburgaz Tesisleri'nde hoş olmayan olayların yaşandığı ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi. Bu olaydan sadece 17 gün önce 7 Nisan'da G.Saray, başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti.
TESİSİN KAPISINI KIRIP, SİLAH GÖSTERDİLER
Başkan Cengiz lansmanda arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı. İşte bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne geldi ve zorla içeri girdi.
Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri de "Dur" diyemedi! Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra G.Saray'ın arazisine zarar vermek adına ilginç bir yol başvurdu. Sarı kırmızılı kulübün arazisine 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döküldü.
CENGİZ, VALİ ALİ YERLİKAYA'YI ARADI
Yaşananların ilerleyen saatlerde kendisine iletilmesinin ardından hemen telefona sarılan Cengiz de olayı tüm detayları ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya aktardı. Yerlikaya'nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle hemen soruşturma başlatıldı.
Araziye dökülen 2 kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreç de vakit kaybedilmeden başladı. Mustafa Cengiz lansmanda madenci ile asla görüşmediklerini belirtirken "Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu" demişti.
Cengiz, 7 Nisan'da "Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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