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Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş haberleri son dakika...Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi adale ağrılarının artması nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor... Tecrübeli isim adale ağrılarının artması nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta daha önce Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Ajdin Hasic gibi isimler de sakatlıkları nedeniyle bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

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