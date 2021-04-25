Başakşehir'de beraberlik I Başakşehir 0-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 37, konuk takım ise 56 puana yükseldi.



Başakşehir gelecek hafta BB Erzurumspor deplasmanına konuk olurken, Alanyaspor'da evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



74. dakikada sağ çaprazdan Salih'in içeri çevirdiği topa ön direkte Tayfur'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Direk dibinde dönen topa Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Epureanu çizgi üzerinden çıkardı.79. dakikada sağ taraftan Efecan'ın yaptığı ortada arka direkte Efkan'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Siopis yerden ortaladı. Ön direkte Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

MAÇIN DETAYLARI



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur Uçar xx (Mbombo dk. 76 x), Duarte xx, Epureanu xx, Ömer xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Aleksic xx, Guiliano x (Berkay Özcan dk. 87 ?), Guldbrandsen xx (Crivelli dk. 76 x)

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Fernandes, Chadli, Azubuike, Ravil Tagir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Tzavellas xx, Fatih Aksoy xx, Moubandje xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xx (Ceyhun Gülselam dk. 90+2 ?), Efecan Karaca xxx (Kadzior dk. 86 ?), Davidson xx (Siopis dk. 76 x), Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek xx (Bareiro dk. 86 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Juanfran

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sarı kart: Visca (Medipol Başakşehir)