Gaziantep FK’da bahis iddiası! 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Konuyla ilgili programa telefon bağlantısı ile katılan oyuncular iddiaları reddetti. Kulüp cephesinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erzurumspor maçı sonrası açıklama yapacaklarını ifade etti.