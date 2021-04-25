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Gaziantep FK’da bahis iddiası! 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Dün akşam yayınlanan özel bir televizyon programında, ekiplerinden ’nün 3 futbolcusunun - maçında bahis oynadıkları iddia edildi. Programa telefon bağlantısı ile katılan futbolcular, iddiaları reddetti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Gaziantep FK’da bahis iddiası! 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Dün gece saatlerinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, oyuncuları , ve 'nun 'in 35. haftasında oynanan Gaziantep FK- maçında yasadışı olduğu belirlenen bir bahis sitesinden bahis oynadıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili programa telefon bağlantısı ile katılan oyuncular iddiaları reddetti. Kulüp cephesinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Kulüp Başkanı , maçı sonrası açıklama yapacaklarını ifade etti.



ERZURUMSPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDILAR

Öte yandan, yasa dışı bahis iddialarına adları karışan Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve , Gaziantep FK'nın 37. haftasında evinde oynayacağı maçının kadrosundan çıkarıldı.

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