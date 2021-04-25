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Fenerbahçe'nin zirve aşkı sürüyor! Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 37. haftasında zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında 'yı konuk etti. Fenerbahçe maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Fenerbahçe'nin zirve aşkı sürüyor! Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 5 gol kaydedilirken, gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilerin golleri Valencia (2) ve Szalai'den gelirken, konuk ekibin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Hadergjonaj kaydetti. Öte yandan Kasımpaşa'nın 58. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası geçersiz sayıldı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 72'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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