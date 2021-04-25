Fenerbahçe'nin zirve aşkı sürüyor! Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 5 gol kaydedilirken, gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilerin golleri Valencia (2) ve Szalai'den gelirken, konuk ekibin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Hadergjonaj kaydetti. Öte yandan Kasımpaşa'nın 58. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası geçersiz sayıldı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 72'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

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