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Son dakika: Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Son dakika haberleri... 'nda milli sporcu barfiks aletinde bronz madalya kazandı. Organizasyonda 14.066 puanla Rus David Belyavskiy altın, 13.833 puanla Alman Andreas Toba ise gümüş madalya elde etti.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aletinde 13.766 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 13.466 puan ile beşinci sırada yer aldı.

Organizasyonda 14.066 puanla Rus David Belyavskiy altın, 13.833 puanla Alman Andreas Toba ise gümüş madalya elde etti.

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