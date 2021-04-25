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Milli sporcu Murat Fırat'tan bronz madalya! Avrupa Güreş Şampiyonasında bir başarı daha

'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu , kazandı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Milli sporcu Murat Fırat'tan bronz madalya! Avrupa Güreş Şampiyonasında bir başarı daha

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, bronz madalya kazandı.

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