Burak Yılmaz Ligue 1'i sallıyor! Kral mucize geri dönüşün kahramanı oldu

Ligue 1'in 34. haftasında Lille, Lyon'un konuğu oldu. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Lyon 20. dakikada Islam Slimani ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada ise Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı golle Lyon skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu skorun ardından Burak Yılmaz fırtınası esti.