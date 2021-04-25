Burak Yılmaz Ligue 1'i sallıyor! Kral mucize geri dönüşün kahramanı oldu
Lille şampiyonluk yolunda kritik maçta Lyon karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen Burak Yılmaz'ın 2 golü ve 1 asistiyle geri dönerek tarihi bir mucizeye imza attı. Burak Yılmaz ve Lille oyuncuları maç sonunda kritik galibiyeti doyasıya kutladı.
Ligue 1'in 34. haftasında Lille, Lyon'un konuğu oldu. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Lyon 20. dakikada Islam Slimani ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada ise Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı golle Lyon skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu skorun ardından Burak Yılmaz fırtınası esti.
45. dakikada uzak mesafeden muhteşem bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz, farkı bire indirdi ve ilk yarı sonunda Lyon soyunma odasına 2-1 önde girdi.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Lille bu kez Jonathan David ile golü buldu ve skor 2-2'ye geldi. Bu golün asisti de Burak Yılmaz'dan geldi.
85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz hızla rakip kaleye ilerledi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi. Lille tarihi maçta Lyon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asistle geceye damga vurdu.
Lille, Türk gecesinde üç puanı hanesine yazdırdı ve kritik haftayı kayıpsız kapattı. Bu sonucun ardından Lille 74 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Lyon ise 67 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
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