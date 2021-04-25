26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Burak Yılmaz Ligue 1'i sallıyor! Kral mucize geri dönüşün kahramanı oldu

Burak Yılmaz Ligue 1'i sallıyor! Kral mucize geri dönüşün kahramanı oldu

şampiyonluk yolunda kritik maçta karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 'ın 2 golü ve 1 asistiyle geri dönerek tarihi bir mucizeye imza attı. Burak Yılmaz ve Lille oyuncuları maç sonunda kritik galibiyeti doyasıya kutladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
Burak Yılmaz Ligue 1'i sallıyor! Kral mucize geri dönüşün kahramanı oldu

'in 34. haftasında , 'un konuğu oldu. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Lyon 20. dakikada ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada ise 'nin kendi kalesine attığı golle Lyon skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu skorun ardından fırtınası esti.

45. dakikada uzak mesafeden muhteşem bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz, farkı bire indirdi ve ilk yarı sonunda Lyon soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Lille bu kez Jonathan David ile golü buldu ve skor 2-2'ye geldi. Bu golün asisti de Burak Yılmaz'dan geldi.

85. dakikada 'nın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz hızla rakip kaleye ilerledi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi. Lille tarihi maçta Lyon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asistle geceye damga vurdu.

Lille, Türk gecesinde üç puanı hanesine yazdırdı ve kritik haftayı kayıpsız kapattı. Bu sonucun ardından Lille 74 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Lyon ise 67 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Küme düşen ilk takım belli oldu KÜME DÜŞEN İLK TAKIM BELLİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA