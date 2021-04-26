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Galatasaray'ın 10 numarası Rusya'dan! Dzagoev ile sorun çözülecek

'da flaş transfer gelişmesi... 'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, soluğu 'da aldı. Asistanaliz'in haberine göre Galatasaray; 'nın 10 numarası Alan Dzagoev'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Dzagoev, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Galatasaray'ın 10 numarası Rusya'dan! Dzagoev ile sorun çözülecek

Belhanda'nın ayrılığından sonra orta sahada yaşanan kreatif oyuncu eksikliğini gidermenin planlarını yapan sarı-kırmızılılar, soluğu 'da aldı.

Asistanaliz'in haberine göre ; 'nın 10 numarası Alan Dzagoev'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinin neredeyse tamamını CSKA Moskova'da geçiren Dzagoev, toplamda 372 maça çıkarken; 77 gol, 90 asist kaydetti.

Dzagoev'in 'nda da 59 maçta 9 golü bulunuyor. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki oyuncu, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip. Dzagoev, duran toplarda da Galatasaray'a ciddi katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip.

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