Galatasaray'ın 10 numarası Rusya'dan! Dzagoev ile sorun çözülecek

Dzagoev'in Rus Milli Takımı'nda da 59 maçta 9 golü bulunuyor. Savaşçı yapısıyla takımına liderlik etmeyi seven 30 yaşındaki oyuncu, taraftarın seveceği tarzda hırslı bir kişiliğe sahip. Dzagoev, duran toplarda da Galatasaray'a ciddi katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip.

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