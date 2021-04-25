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TFF 1. Lig'inde Ankaraspor galibiyete rağmen bitime iki hafta kala küme düştü

. Lig'in 32. haftasında 'un, 'u 3-2 yenmesine rağmen normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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TFF 1. Lig'inde Ankaraspor galibiyete rağmen bitime iki hafta kala küme düştü

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankaraspor'un, Bandırmaspor'u 3-2 yenmesine rağmen normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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