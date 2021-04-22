Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, son haftalarda yaşadığı puan kaybı sonrasında rakipleriyle olan farkın kapanmasına neden oldu. Ligde Fenerbahçe'yle arasında 3, Galatasaray'la ise 8 puan fark bulunan siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların başkanı, Aboubakar'ın sözleşmesi ve oynamak istememesiyle ilgili konuşurken, şampiyonluk yolunda kendileri için yapılan algıdan vazgeçilmesini istedi. Çebi, ayrıca oyuncularıyla ilgili yapılan algıların son bulmasını aksi takdirde sert tepki göstereceklerini söyledi.

Bu maç öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Son iki hafta içerisinde iki maçtır kaybettiğimiz puanların, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geriye düştüğünü ve şampiyon olamayacağı şeklinde algı yaratılmasını doğru bulmuyorum ve art niyet arıyorum. 6 puan gerimizdeki takımın şampiyon olacağına dair haberler çıkarken, bizim liderliğimizi sürdürmemize rağmen şampiyon olamayacağımız yönündeki söylemler art niyetlidir.

Ekibim, teknik kadrom ve oyuncularımla bizler şampiyonluğa inandık. Bütün camiamız da buna inansın. En ufak bir tereddütleri olmasın. Şampiyon biziz! Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın bu sezon şampiyon Beşiktaş olacaktır. 13. sırada yer alırken de bunu söylüyordum lideriz yine bunu söylüyorum. Puan kaybettiğimiz takımlar düşme hattındaydı. Aynı takımların rakiplerimize karşı da müthiş oynayacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir. Bu benim hesaba kattığım bir durum...

"ALGILARA GELMEYİN"

Şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bu vizyon ve ahlaki yapımızdan geride durmayacağız. Şampiyonluk bir ekip işidir. Biz inanıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalayan Beşiktaş bunu görecektir. Beşiktaş'ın kötü oynadığı yönündeki algıların son bulması gerekiyor. Camiamıza sesleniyorum, bu algılara gelmeyin.

Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Bizim az konuşmamız, iş yapmadığımız anlamına gelmez. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, Beşiktaş'ın hakkını savunuyoruz. TFF ve MHK'nın bir takımı şampiyon yapmak için çalıştığına inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz. Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kaale almasın.

Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın zarar göreceği söylemlerden, kasıtlı olarak davranmalarından vazgeçmelerini rica ediyorum. Beşiktaş köklü bir kulüptür. Bu tür gayretler saygı ve değer görmeyecektir. Bunları bilmelerini rica ediyorum.

DEMBA BA AÇIKLAMASI

Demba Ba benim iyi tanıdığım ve Türkiye'ye transferinde emeği olan birisiyim. Kendisinin çok dürüst ve onurlu bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dünkü sözleşme fesih olayı beni şaşırtmıştır. Varsa bir şey Demba Ba söyler. Camiaları zan altında bırakmaması gerekir.

ABOUBAKAR SÖZLERİ

Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi... Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. O bizim futbolcumuzdur. Önümüzdeki sene de bizimle birlikte futbol oynayama devam edecektir. Opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Aboubakar'ın hakkı yenirse telafi edecek bir başkanım. Aboubakar'un bu sene bize katkısı çok yüksektir. Aboubakar'ın top oynamak istememesi gibi bir durum olmamıştır. Beşiktaş isterse Aboubakar burada seneye top oynamaya devam edecektir. Beşiktaş Aboubakar olmadan da şampiyon olabilir.