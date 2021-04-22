22 Nisan 2021, Perşembe
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Osayi-Samuel Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yarattı

Son dakika haberi...Ocak ayında Fenerbahçe’ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, ’nun göreve gelmesiyle birlikte takımdaki yerini kaybetti.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Osayi-Samuel Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yarattı

Belözoğlu, sadece Yeni Malatya maçında öğrencisine 11'de şans verdi ancak 45 dakika sahada tuttu. Samuel, Gaziantep karşısında 9 dakika süre alırken, Başakşehir maçında ise hiç oyuna giremedi. 23 yaşındaki oyuncu iyice gözden düştü. Samuel, ligde görev yaptığı 13 mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı.

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