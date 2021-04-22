Osayi-Samuel Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yarattı

Belözoğlu, sadece Yeni Malatya maçında öğrencisine 11'de şans verdi ancak 45 dakika sahada tuttu. Samuel, Gaziantep karşısında 9 dakika süre alırken, Başakşehir maçında ise hiç oyuna giremedi. 23 yaşındaki oyuncu iyice gözden düştü. Samuel, ligde görev yaptığı 13 mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı.

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