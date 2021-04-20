20 Nisan 2021, Salı
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Sivasspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon penaltı mı?

Beşiktaş'ın 'a konuk olduğu karşılaşmaya penaltı pozisyonu damga vurdu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Sivasspor'un geliştirdiği atakta top Beşiktaşlı 'nın sağ eline çarptı. Bu pozisyonun ardından kırmızı-beyazlı takım penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Sivasspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon penaltı mı?

Beşiktaş'ın 'a konuk olduğu 36. hafta maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

22. dakikada Sivasspor'dan ceza sahasına orta yapmak istedi, top Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı 'nın sağ eline çarptı.


Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

Bu pozisyon sonrası Sivassporlu futbolcular maçın hakemi Fırat 'a penaltı itirazında bulunurken Aydınus oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:




Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

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