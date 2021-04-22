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Son dakika! Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray'da deprem! 7 futbolcuyla yollar ayrılıyor

derbisinde alınan beraberlik sonrası 'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Teknik Direktör , 7 futbolcunun biletini kesti. İşte sarı kırmızılı ekibin önümdeki sezon kadro planlamasında olmayacak olan o isimler...

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Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika! Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray'da deprem! 7 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Lider 'ın puan kaybettiği haftada evinde 'u konuk eden , maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkmış 1 puanı ise maçın uzatma dakikalarında 'nın attığı golle kurtarmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası Fatih Terim'in 7 futbolcunun üzerini çizdiği iddia edildi. İşte yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği o isimleri...

İMPARATORLA YOLA DEVAM
Galatasaray'da başkanlık seçiminde sonuç ne olursa olsun teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Deneyimli çalıştırıcı takımda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Takıma bonservis geliri getirecek isimleri elden çıkarmayı amaçlayan Galatasaray, transfer hedefindeki yıldızlar için harekete geçicek.

FEGHOULI
Galatasaray'da en çok kazanan isimler arasında yer alan transfer listesine konan isimler arasında yer aldı.

Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

LUYINDAMA
Sezonun büyük bölümünde formsuz bir görüntü çizen Luyindama formasını 'a kaptırmıştı. Donk'un sakatlığı sonrası ilk 11'e geri dönen Kongolu futbolcu beklenen performansı sergileyemedi.

Sezon sonunda Luyindama ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

SARACCHI
Galatasaray, RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosun kattığı 'den beklediği verimi alamadı.

Haziran ayında kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı sol bek için yeni bir girişim yapılmayacak.

ETEBO
Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yola devam edilmeyecek. tarafından bir dönem 11'de şans verilen Nijeryalı orta saha bu şansları iyi kullanamadı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI
Galatasaray'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak.

BABEL
Galatasaray'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan de topun ağzına gelen isimler arasında.

Fatih Terim'in verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Hollandalı futbolcudan kendine kulüp bullması istenecek.

EMRE TAŞDEMİR
Galatasaray'da Emre Taşdemir ile yollar ayrılıyor. Genç futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Sarı Kırmızılılar, Taşdemir ile sözleşme uzatmayacak.

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