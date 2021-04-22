Son dakika! Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaray'da deprem! 7 futbolcuyla yollar ayrılıyor
Trabzonspor derbisinde alınan beraberlik sonrası Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, 7 futbolcunun biletini kesti. İşte sarı kırmızılı ekibin önümdeki sezon kadro planlamasında olmayacak olan o isimler...
Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada evinde Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkmış 1 puanı ise maçın uzatma dakikalarında Emre Akbaba'nın attığı golle kurtarmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası Fatih Terim'in 7 futbolcunun üzerini çizdiği iddia edildi. İşte yeni sezonda Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği o isimleri...
İMPARATORLA YOLA DEVAM
Galatasaray'da başkanlık seçiminde sonuç ne olursa olsun teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Deneyimli çalıştırıcı takımda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
Takıma bonservis geliri getirecek isimleri elden çıkarmayı amaçlayan Galatasaray, transfer hedefindeki yıldızlar için harekete geçicek.
FEGHOULI
Galatasaray'da en çok kazanan isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli transfer listesine konan isimler arasında yer aldı.
Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
LUYINDAMA
Sezonun büyük bölümünde formsuz bir görüntü çizen Luyindama formasını Ryan Donk'a kaptırmıştı. Donk'un sakatlığı sonrası ilk 11'e geri dönen Kongolu futbolcu beklenen performansı sergileyemedi.
Sezon sonunda Luyindama ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
SARACCHI
Galatasaray, RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosun kattığı Marcelo Saracchi'den beklediği verimi alamadı.
Haziran ayında kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı sol bek için yeni bir girişim yapılmayacak.
ETEBO
Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo ile yola devam edilmeyecek. Fatih Terim tarafından bir dönem 11'de şans verilen Nijeryalı orta saha bu şansları iyi kullanamadı.
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Galatasaray'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Şener Özbayraklı yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak.
BABEL
Galatasaray'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel de topun ağzına gelen isimler arasında.
Fatih Terim'in verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Hollandalı futbolcudan kendine kulüp bullması istenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...
- Beklenen tüyo sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...
- 3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma yasağı hangi gün, saat kaçta başlıyor?
- İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
- Paraya para demiyor! Herkes kolaylıkla yapabilir! Hibe desteği aldı kendi işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce...
- Başvurular çok kolay! 4.000-8.500-15.000 ve 25.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! Hemen çekebilirsiniz...
- Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
- SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?
- Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?
- Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...
- Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...