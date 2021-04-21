Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi!

Teknik Direktör Aykut Kocaman, son olarak Fenerbahçe maçının kadrosuna Ba'yı dahil etmemiş ve bu konuyu; 'Benim tercihim' diyerek açıklamıştı.

Bu sezon Başakşehir ile toplamda 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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