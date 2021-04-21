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Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi!

'de golcü oyuncu 'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi. Teknik Direktörü Fenerbahçe maçı öncesi Ba'yı kadroya almadığını açıklarken bu durumu "Benim tercihim" diyerek değerlendirmişti.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi!

'de düşme potasında yer alan son şampiyon 'de şok edici bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde 'nın sözleşmesi feshedildi. İstanbul temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Senegalli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Teknik Direktör , son olarak Fenerbahçe maçının kadrosuna Ba'yı dahil etmemiş ve bu konuyu; 'Benim tercihim' diyerek açıklamıştı.
Bu sezon Başakşehir ile toplamda 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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