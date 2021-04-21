Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu

Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8'inci Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Erdoğan'a, "Sesinizi duymak moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim" dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül serbest stil 125 kiloda 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

"HEDEFİM İKİNCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

2012 Rio Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, yaptığı açıklamada, Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda da bu başarısını tekrar etmeyi hedeflediğini belirterek, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin. Hedefim şimdi ikinci kez Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu. Bana mesaj atan, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. İlk arayan kendisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Kendisi bizi tebrik etti. Belediye başkanımız, Spor Bakanımız sağ olsunlar arayanlar kendileriydi. Arayan soran destek olan herkese teşekkür ediyorum, bize dua etmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.