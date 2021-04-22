Galatasaray taraftar grubu Ultraslan liderinden Fatih Terim'e istifa çağrısı!

TERİM VE CENGİZ'İ İSTİFAYA DAVET ETTİ

"Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."