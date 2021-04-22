Galatasaray taraftar grubu Ultraslan liderinden Fatih Terim'e istifa çağrısı!
Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i istifaya davet etti.
Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Sebahattin Şirin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti.
SON BİR HİZMET BEKLİYORUZ
"Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik."
TERİM VE CENGİZ'İ İSTİFAYA DAVET ETTİ
"Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."
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