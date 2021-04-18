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Aykut Kocaman sosyal medyada gündem oldu! Düşme potasındaki Başakşehir'de Demba Ba kadroya alınmadı!

Düşme potasından uzaklaşmak adına mutlak galibiyet hedefiyle maçına çıkan 'de , teknik direktör tarafından kadroya alınmadı. Aykut Kocaman konuya ilişkin ‘Benim tercihim’ ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Aykut Kocaman sosyal medyada gündem oldu! Düşme potasındaki Başakşehir'de Demba Ba kadroya alınmadı!

Teknik Direktörü , herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan 'yı karşısında kadroya almadı. Kocaman, Ba'nın olmayışını; 'Benim tercihim' diyerek açıkladı.

'in 35. haftasında , sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Düşme potasından uzaklaşmak adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan turuncu-lacivertlilerde Aykut Kocaman, sürpriz bir karara imza attı. Kocaman, Demba Ba'yı 20 kişilik kadroya almadı.

Sakatlığı olmayan Senegalli futbolcunun sarı-lacivertliler karşısında yer alamamasına ilişkin Kocaman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'Benim tercihim' ifadelerini kullandı. Demba Ba, bu sezon Süper Lig'de 26 maçta görev aldı ve takımına 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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