THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Real Madrid 27 sayı farkla mağlup etti
Son dakika haberi... THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçti.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sreten Radovic xx, Sasa Pukl xx, Tomasz Trawicki xx
Anadolu Efes: Micic xx 7, Beaubois xxx 19, Simon xx 10, Moerman x 7, Sertaç Şanlı xxx 16, Larkin xx 14, Singleton x, Buğrahan Tuncer x, Anderson x 3, Dunston xx 11, Pleiss x, Erten Gazi x 3
Başantrenör: Ergin Ataman
Real Madrid: Laprovittola xx 9, Taylor xx 3, Vukcevic x, Abalde xx 5, Tavares xx 10, Causeur xx 6, Garuba x 5, Llull xx 3, Fernandez x 3, Alocen x 2, Carroll xx 4, Thompkins xx 13
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 20-18 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 44-40 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 64-50 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Beaubois (Anadolu Efes)