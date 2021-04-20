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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Real Madrid 27 sayı farkla mağlup etti

Son dakika haberi... play-off çeyrek final serisi ilk maçında , İspanya'nın takımını 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Real Madrid 27 sayı farkla mağlup etti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic xx, Sasa Pukl xx, Tomasz Trawicki xx

Anadolu Efes: Micic xx 7, Beaubois xxx 19, Simon xx 10, Moerman x 7, Sertaç Şanlı xxx 16, Larkin xx 14, Singleton x, Buğrahan Tuncer x, Anderson x 3, Dunston xx 11, Pleiss x, Erten Gazi x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Laprovittola xx 9, Taylor xx 3, Vukcevic x, Abalde xx 5, Tavares xx 10, Causeur xx 6, Garuba x 5, Llull xx 3, Fernandez x 3, Alocen x 2, Carroll xx 4, Thompkins xx 13

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 20-18 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-40 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 64-50 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Beaubois (Anadolu Efes)

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