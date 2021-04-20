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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk mesajı! Kimse fazla heveslenmesin diğerleri ancak ikinci olur

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal kalan maçlarda olmayacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk mesajı! Kimse fazla heveslenmesin diğerleri ancak ikinci olur

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.

ABOUBAKAR SÖZLERİ

Büyük ihtimal kalan maçlarda Aboubakar olmayacak.

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