Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor mu? Manchester City'den flaş karar
Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter tarafından kurulan ve dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitmek üzere... Dünyanın dört bir yanından Avrupa Süper Ligi ile ilgili olarak istifa ve ayrılık iddiaları geliyor. 1 kulüp resmen ligden çekildiğini duyururken 1 başka kulübün ise çekildiğini açıklaması an meselesi... Peki Avrupa Süper Ligi oynanacak mı? Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nde çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Henüz 2 gün önce kurulan Avrupa Süper Ligi'ne gelen tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası dünyaca ünlü kulüpler de geri adım atmaya başladı.
Manchester City, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilme kararını resmen açıkladı! Yapılan açıklamada "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.
UEFA BAŞKANI CAFERİN'DEN YENİ AÇIKLAMA
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Manchester City'nin kararı sonrası "Onları Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.
MANCHESTER CITY'NİN KARARI SONRASI LIVERPOOL KAPTANINDAN TEPKİ
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, kulübünün de desteklediği "Avrupa Süper Ligi" oluşumuna, sosyal medyadan tepki gösterdi.
Henderson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin." ifadelerine yer verdi.
Henderson'ın takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold ve James Milner da aynı ifadeleri, Twitter hesaplarından paylaştı.
Paylaşım, projenin kurucuları arasındaki İngiliz kulüplerinden Chelsea ve Manchester City'nin "Avrupa Süper Ligi"nden çekileceği haberlerinin ardından geldi.
"UZUN SÜRMEMESİNE ŞAŞIRMADIM"
Arsenal eski teknik direktörü Arsene Wenger, "Aslında Süper Lig'in uzun sürmemesine şaşırmadım. Bu organizasyon tam olarak spor ruhununa aykırıydı. Bu ruhu umursamaz ve yerel ligleri ölüme terk ederseniz, taraftarlar kabul etmez" dedi.
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