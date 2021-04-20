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Son dakika | UEFA'ya bağlı 55 ülke federasyonu 'Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

Son dakika haberi...'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika | UEFA'ya bağlı 55 ülke federasyonu 'Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul ettiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz gün İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

UTANÇ VERİCİ BİR TEKLİF'
UEFA başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından başlatılan Süper Lig planının "tamamen açgözlülükle beslenen seçkin birkaç kulüpten gelen utanç verici, kendine hizmet eden bir teklif" olduğunu söylemişti.

ORTAK TEPKİ YAYINLANDI
UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

FIFA'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtilmişti.

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