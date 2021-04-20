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Beşiktaş krediyi tüketiyor! Sivasspor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Beşiktaş krediyi tüketiyor! Sivasspor 0-0 Beşiktaş MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 'in 36. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında lider deplasmanda 'un rakibi oldu. Son lig maçında MKE Ankaragücü ile berabere kalan ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısında da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve kan kaybı yaşamaya devam etti. Sivasspor ise bu beraberlikle yenilmezlik serisini 13'e çıkarttı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü ve puanını 72'ye yükseltti. Ev sahibi Sivasspor ise 51 puanla 8. sırada yer aldı.

ABOUBAKAR ŞOKU!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve ilk 11'deki yerine geri dönen Vincent Aboubakar, mücadelede ilk yarının son anlarında yeniden sakatlandı. Yıldız golcü ikinci yarıda sahaya çıkmadı ve yerini N'Koudou'ya bıraktı.

WELINTON CEZALI!

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırındaki futbolculardan Welinton, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

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