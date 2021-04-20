Beşiktaş krediyi tüketiyor! Sivasspor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında lider Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un rakibi oldu. Son lig maçında MKE Ankaragücü ile berabere kalan ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısında da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve kan kaybı yaşamaya devam etti. Sivasspor ise bu beraberlikle yenilmezlik serisini 13'e çıkarttı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü ve puanını 72'ye yükseltti. Ev sahibi Sivasspor ise 51 puanla 8. sırada yer aldı.