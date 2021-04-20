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Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası

Son dakika haberi...Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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