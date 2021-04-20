20 Nisan 2021, Salı
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Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa ikincisi

Son dakika haberleri... Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda mücadele eden , rakibi Zhabrailov'a yenildi ve gümüş madalya aldı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa ikincisi

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