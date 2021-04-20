Hatayspor 3 - 2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Boupendza'nın 2 ve Diouf'un golleriyle 3-2 kazandı. Antalyaspor'un gollerini ise Amilton ve Fredy kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 53'e yükseltirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda kaleci Munir başarılı oldu.

11. dakikada Aabid'in uzaktan şutu kaleci Boffin'den sekerken, dönen topu Traore tamamladı, bu şutta da Boffin başarılı oldu.

19. dakikada Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Boffin'in uzun pasında Pablo Santos'tan seken top, Amilton'un önünde kaldı. Kaleci Munir'i de çalımlayan Amilton topu filelerle buluşturdu. 1-1

53. dakikada kullanılan korner atışında top ceza sahası içerisinde Bahadır'ın eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrasında hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledi ve ardından penaltı kararı verdi

55. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Diouf meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

60. dakikada Katranis'in soldan ortasını Mame Diouf kafa ile indirdi, arka direkte bomboş kalan Boupendza'nın vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

65. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Mert Yılmaz ceza sahası dışından sert ve düzgün vurdu, kaleci Munir meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

68. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

73. dakikada sol çaprazdan Fredy'nin direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

84. dakikada kullanılan kornerde top Akintola'nın eline çarpınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada penaltıda topun başına geçen Fredy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

90+4. dakikada Mame Diouf'un pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.





Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Hatayspor: Munir xxx, Strahil Popov xx, Billong xx, Pablo Santos xx, Katranis xx, Aabid Rayane xxx (Isaac Sackey dk. 84 xx), Ruben Riberio xxx, Adama Traore xx (Muhammed Mert dk. 59 xx), David Akintola xx, Mame Diouf xxx, Boupendza xxx (Kamara dk. 90 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Boffin x, Mert xxx, Bahadır xx, Naldo xx, Ali Eren xx, Doğukan xxx (Orgill dk. 54 xx), Hakan x (Ufuk Akyol dk. 28 xx), Fredy xx, Serdar xxx, Amilton xxx, Podolski xx

Yedekler: Doğukan, Ferhat, Ersan, Jean-Armel Drole, Mevlüt Han, Omar İmeri, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Riberio, Mame Diouf (Hatayspor)

Goller: Boupendza (dk. 19, 68), Mame Diouf (dk. 55 pen.) (Hatayspor), Amilton (dk. 46 ), Fredy (dk. 85 pen.) (Antalyaspor)