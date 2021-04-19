19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

Beşiktaş, 23 Nisan'da oynanacak maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta fikstür sıkışıklığı nedeniyle TFF'ye flaş bir başvuru geldi.

Siyah Beyazlılar, 23 Nisan'da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

TFF'nin yapılan toplantı sonrası kararını Beşiktaş'a bildirmesi bekleniyor.

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