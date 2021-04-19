Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yerry Mina için sarı lacivertli takımdan flaş hamle

İngiliz basınının Türkiye Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, sarı lacivertli kulüp Everton'da forma giyen defans oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı iddia etti. Mina'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Everton'ın Kolombiyalı futbolcuyu yüksek bir meblağ karşılığında satmayı düşünse de Fenerbahçe, Mina için kiralık formülünü düşünüyor.