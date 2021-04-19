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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yerry Mina için sarı lacivertli takımdan flaş hamle

Gelecek sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin 'da forma giyen defans oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı öğrenildi. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için kiralık formülünü devreye sokmayı planlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yerry Mina için sarı lacivertli takımdan flaş hamle

'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınının 'ne dayandırdığı habere göre, sarı lacivertli kulüp 'da forma giyen defans oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı iddia etti. Mina'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Everton'ın Kolombiyalı futbolcuyu yüksek bir meblağ karşılığında satmayı düşünse de Fenerbahçe, Mina için kiralık formülünü düşünüyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

2018 yılında 'dan Everton'a dahil olan Yerry Mina, İngiliz ekibiyle bu sezon 21 Premier Lig takımında 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcunun Everton'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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