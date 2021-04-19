Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yerry Mina için sarı lacivertli takımdan flaş hamle
Gelecek sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Everton'da forma giyen defans oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı öğrenildi. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için kiralık formülünü devreye sokmayı planlıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İngiliz basınının Türkiye Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, sarı lacivertli kulüp Everton'da forma giyen defans oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı iddia etti. Mina'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Everton'ın Kolombiyalı futbolcuyu yüksek bir meblağ karşılığında satmayı düşünse de Fenerbahçe, Mina için kiralık formülünü düşünüyor.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR
2018 yılında Barcelona'dan Everton'a dahil olan Yerry Mina, İngiliz ekibiyle bu sezon 21 Premier Lig takımında 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcunun Everton'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...
- Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...
- Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Galata Wind Enerji Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 19 Nisan Pazartesi son depremler! AFAD, Kandilli Rasathanesi...
- Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...
- Kredi faizleri düşecek mi? 19 Nisan Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
- MEB SON DAKİKA: Okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte olacak?
- La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...
- Acun Ilıcalı resti çekti kalemi kırıldı! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! Beklenen resmi açıklama geldi...
- Araba alacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı! Sıfır araba fiyatları yükselecek mi?
- İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...