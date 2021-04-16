CANLI | Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı anlatım izle! Şampiyonluk yolunda kritik mücadele

Süper Lig'in 35. haftasının kritik maçında Beşiktaş kendi sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geliyor. Bu kritik maçta hakem Halis Özkahya düdük çalıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz. Önemli maçın başlama saati 19.00.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, N'Koudou, Cyle Larin

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral

ABOUBAKAR KADRODA YOK

Adalesindeki sakatlık nedeniyle bireysel çalışan Kamerunlu forvete yoğun tedavi uygulanırken, teknik direktör Sergen Yalçın da öğrencisinin durumunu yakından takip etti. Hocasıyla görüşen Aboubakar'ın, "Final gibi bir maça çıkacağız. Şampiyonluk yolunda sahada olup, takıma yardım etmek istiyorum. Oynat beni hocam" dediği öğrenilirken, başarılı çalıştırıcı ise temkinli davrandı. Cenk Tosun'un sezonu kapattığı süreçte Aboubakar'ın da uzun süreli takımdan ayrı kalmasından endişelenen Sergen Yalçın, yıldız santrforu kamp kadrosuna almadı. Yıldız forvet, 20 Nisan'daki Sivasspor maçında formasına kavuşacak.

YÖNETİMDEN TAKIMA DESTEK

Son idmanını gerçekleştirip, Ankaragücü maçı öncesi kampa giren Siyah-Beyazlılar'da yönetim de takımı yalnız bırakmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncular ile bir araya gelirken, şampiyonluk yolunda yine tam destek verdiler. Antrenmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde hep birlikte akşam yemeği yenildi, Başkan takımdan galibiyet istedi.

6 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.