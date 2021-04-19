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Son dakika: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Başkanı , rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

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