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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş "Avrupa Süper Ligi" açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı " projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." dedi. Kasapoğlu, 12 takımın ortak bildiri ile açıkladığı Avrupa Süper Ligi organizasyonunun katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini ifade etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı , 12 takımın ortak bildiri ile kurduğu projesiyle ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


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