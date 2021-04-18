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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Avrupa Süper Ligi resmen kuruluyor

UEFA, , , , , ve yönetimleri, "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı ortak bildiri yayımladı.Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Avrupa Süper Ligi resmen kuruluyor

"Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesini savunan kıtanın önde gelen futbol kulüpleri, UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmakla tehdit etti.

KİMLER ONAY VERDİ?

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, aralarında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Juventus ve Milan'ın bulunduğu kulüpler, yarın yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısı öncesi yeni turnuva projesine onay verdi. Paris Saint-Germain ise teklifi kabul etmedi.

PROJEYE KARŞI ORTAK BİLDİRİ

Bunun üzerine UEFA, , , , , ve yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, "sözde Avrupa Süper Ligi" denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, "Biz, ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez." denildi.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

15'İ SABİT, 20 TAKIMLI TURNUVA DÜŞÜNÜLÜYOR

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları öne sürüldü.

Sızan bilgilere göre, projeye destek veren kulüpler, 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Bu 5 ekibin nasıl belirleneceği henüz bilinmiyor.

Takımların, 10'arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4'te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyor. Her takım, en az 18 maça çıkacak. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması ön görülüyor

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