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Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - maçında hakem düdük çalacak. Türk futbolunun devleri 21 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

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