Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Türk futbolunun devleri 21 Nisan'da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.