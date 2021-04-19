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TFF Beşiktaş'ın talebini yerine getirdi: O maçların tarihi değişti

(TFF), ’ın ’in 37 ve 38’inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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TFF Beşiktaş'ın talebini yerine getirdi: O maçların tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın Süper Lig'in 37 ve 38'inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.

Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

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